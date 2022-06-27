Фестиваль для молодежи провели в Красногорске

Областной фестиваль для молодежи провели в Подмосковье. Для парней и девушек региона организаторы подготовили насыщенную программу. На празднования Дня молодежи приехали гости со всех муниципалитетов области.

Самые масштабные мероприятия прошли 26 июня в формате дружеской арт-встречи перед ДК «Подмосковье» в Красногорске. Организовало праздник министерство информационных и социальных коммуникаций. В этом ему помогла администрация городского округа и Центр креативных индустрий «Новый город». Молодых людей с праздником поздравила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Пусть все ваши дни будут такими же солнечными, радостными, полными эмоций, любви, побед, достижений. Каждого сегодня хочется обнять и пожелать самого главного в жизни — верных друзей, товарищей! С праздником и всего самого хорошего!» — пожелала она.

Ярмарочную площадь перед ДК «Подмосковье» превратили в авто-арт музей под открытым небом. На ней собрали более 170 оригинальных тюнингованных автомобилей со всей страны.

На образовательной площадке фестиваля гости праздника обсудили со спикерами вклад молодежи в общественно-экономическое развитие страны, культуру и креативные индустрии.

«Я уверен, что молодежь возьмет от нас лучшее. Искренне хочу поблагодарить каждого, кто сегодня — будь то волонтер в спорте, культуре, искусстве, в любом направлении — всегда готов подставить плечо. Когда есть такие молодые люди, ты понимаешь, что нас ждет прекрасное будущее», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Еще для ребят подготовили развлекательную программу. В спортивной зоне провели мастер-классы по катанию на лонгборде и роликовых коньках, чемпионаты по лазертагу и FIFA. Также состоялся баттл-чемпионат по современным танцам.

Для гостей фестиваля выступили резиденты федеральной танцевальной радиостанции DFM Cosmo & Skoro, группа «СПБ», ZAUR & MEIRINKITO, Ed Breezy, группа «Блестящие» и молодежные творческие коллективы области. Завершился праздник салютом.