  • Эстафеты и подарки: фестиваль для людей с инвалидностью прошел в Одинцове

    05 декабря 2019, 11:00

    Евгения Остапенко, Елена Силиванова

    В селе Успенское Одинцовского городского округа прошел фестиваль «Город добра» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалида.
    Эстафеты и подарки: фестиваль для людей с инвалидностью прошел в Одинцове

    Гости фестиваля смогли сдать нормы ГТО, поиграть в адаптивные футбол и баскетбол, посоревноваться на конкурсах. Такой праздник проходит в Одинцове уже в пятый раз, приходят на него целыми семьями.

    «Это мой сын, я его из садика забрал, и мы приехали с ним сюда. Все он здесь попробовал уже, эстафету — все попробовал, все интересно, хорошо, все круто!» — поделился Сергей, участник фестиваля.

    Эстафеты и подарки: фестиваль для людей с инвалидностью прошел в Одинцове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    2019-й в России объявлен Годом театра. Поэтому «Город добра» тоже решили провести в этой тематике. Для гостей подготовили мастер-класс по изготовлению карнавальных масок. В распоряжении ребят не только блестки и стразы для украшения, но и волонтеры, которые помогли создать красивый аксессуар.

    «Для детишек с особенностями здоровья это важно, потому что это выход в люди, какие-то интересные мероприятия, где-то они могут найти себя: кто-то в спорте, кто-то в искусстве, кто-то еще в каких-то областях», — отметила Ирина, участница мероприятия.

    Эстафеты и подарки: фестиваль для людей с инвалидностью прошел в Одинцове | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Пожилые люди тоже смогли раскрыть свои таланты. Например, вокальные. Причем они не просто выступили, а спели под аккомпанемент композитора, заслуженного деятеля искусств России Григория Гладкова.

    «Для нас была крупная задача — охватить аудиторию от семи лет до бесконечности. Рады, что гости поучаствовали в мастер-классе и сейчас с таким восхищением смотрят замечательный спектакль, который подготовили заслуженная артистка России Наталия Бондарева и ее команда», — рассказала Наталия Караваева, начальник управления социального развития муниципалитета.

    Эстафеты и подарки: фестиваль для людей с инвалидностью прошел в Одинцове | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

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