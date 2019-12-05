Эстафеты и подарки: фестиваль для людей с инвалидностью прошел в Одинцове

В селе Успенское Одинцовского городского округа прошел фестиваль «Город добра» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалида.

Гости фестиваля смогли сдать нормы ГТО, поиграть в адаптивные футбол и баскетбол, посоревноваться на конкурсах. Такой праздник проходит в Одинцове уже в пятый раз, приходят на него целыми семьями.

«Это мой сын, я его из садика забрал, и мы приехали с ним сюда. Все он здесь попробовал уже, эстафету — все попробовал, все интересно, хорошо, все круто!» — поделился Сергей, участник фестиваля.

Источник фото: телеканал «360»

2019-й в России объявлен Годом театра. Поэтому «Город добра» тоже решили провести в этой тематике. Для гостей подготовили мастер-класс по изготовлению карнавальных масок. В распоряжении ребят не только блестки и стразы для украшения, но и волонтеры, которые помогли создать красивый аксессуар.

«Для детишек с особенностями здоровья это важно, потому что это выход в люди, какие-то интересные мероприятия, где-то они могут найти себя: кто-то в спорте, кто-то в искусстве, кто-то еще в каких-то областях», — отметила Ирина, участница мероприятия.

Источник фото: телеканал «360»

Пожилые люди тоже смогли раскрыть свои таланты. Например, вокальные. Причем они не просто выступили, а спели под аккомпанемент композитора, заслуженного деятеля искусств России Григория Гладкова.

«Для нас была крупная задача — охватить аудиторию от семи лет до бесконечности. Рады, что гости поучаствовали в мастер-классе и сейчас с таким восхищением смотрят замечательный спектакль, который подготовили заслуженная артистка России Наталия Бондарева и ее команда», — рассказала Наталия Караваева, начальник управления социального развития муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

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Фестиваль «Город добра» собрал 700 участников со всего Одинцовского округа. И каждый из них получил не только праздничное настроение, но и сладкий подарок. А наиболее активным вручили почетные грамоты за достижения в сферах культуры, спорта и общественной деятельности.