Эстафеты и подарки: фестиваль для людей с инвалидностью прошел в Одинцове
Гости фестиваля смогли сдать нормы ГТО, поиграть в адаптивные футбол и баскетбол, посоревноваться на конкурсах. Такой праздник проходит в Одинцове уже в пятый раз, приходят на него целыми семьями.
«Это мой сын, я его из садика забрал, и мы приехали с ним сюда. Все он здесь попробовал уже, эстафету — все попробовал, все интересно, хорошо, все круто!» — поделился Сергей, участник фестиваля.
2019-й в России объявлен Годом театра. Поэтому «Город добра» тоже решили провести в этой тематике. Для гостей подготовили мастер-класс по изготовлению карнавальных масок. В распоряжении ребят не только блестки и стразы для украшения, но и волонтеры, которые помогли создать красивый аксессуар.
«Для детишек с особенностями здоровья это важно, потому что это выход в люди, какие-то интересные мероприятия, где-то они могут найти себя: кто-то в спорте, кто-то в искусстве, кто-то еще в каких-то областях», — отметила Ирина, участница мероприятия.
Пожилые люди тоже смогли раскрыть свои таланты. Например, вокальные. Причем они не просто выступили, а спели под аккомпанемент композитора, заслуженного деятеля искусств России Григория Гладкова.
«Для нас была крупная задача — охватить аудиторию от семи лет до бесконечности. Рады, что гости поучаствовали в мастер-классе и сейчас с таким восхищением смотрят замечательный спектакль, который подготовили заслуженная артистка России Наталия Бондарева и ее команда», — рассказала Наталия Караваева, начальник управления социального развития муниципалитета.
Фестиваль для активных. «Город мам» объединил семьи со всего ПодмосковьяПодробнее
Фестиваль «Город добра» собрал 700 участников со всего Одинцовского округа. И каждый из них получил не только праздничное настроение, но и сладкий подарок. А наиболее активным вручили почетные грамоты за достижения в сферах культуры, спорта и общественной деятельности.