Подмосковье 04 августа 2023, 14:04 Фестиваль для любителей домашних питомцев «Таксы Чехова» пройдет в Подмосковье в сентябре Министерство культуры и туризма МО

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Музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» проведет всероссийский фестиваль собак породы такса 3 сентября. Подробности рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Посетителям с питомцами нужно пройти регистрацию на один из самых необычных фестивалей Подмосковья. Событие объединит любителей породы такса, поклонником которой был и сам Антон Павлович. В Мелихове у него жили сразу две собаки — Хина и Бром. Наблюдая за характерами своих питомцев, писатель отмечал: «Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленива и лукава».

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Гостей и участников фестиваля ждут спортивные активности, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, розыгрыши, фотосессии и встречи с кинологами. Изюминкой дня станет конкурс модного дефиле для собак-участниц.

Дополнительная информация о фестивале по телефону 8-905-781-29-10.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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