Фестиваль для болельщиков гандбола завершился в Чехове | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 13:45 Фестиваль для болельщиков гандбола завершился в Чехове

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Серия мероприятий для болельщиков гандбольной команды «Чеховские медведи» завершилась флешмобом «Зажигаем 1000 свечей» у торгового центра «Карнавал». Фестиваль проходил в течение октября, по воскресеньям.

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Весь месяц спортсмены гандбольного клуба «Чеховские медведи» проводили встречи с болельщиками. Гости смогли получить автографы любимых игроков, побывать на мастер-классах, посмотреть матчи на большом экране кинотеатра.

В рамках фестиваля проходила игра «Мозгомания», в финал которой прошли четыре команды из группы поддержки и чеховские гандболисты Кирилл Котов, Александр Ермаков, Евгений Дземин, Николай Емельяненко, Дмитрий Корнев и Илья Демин. Победителем викторины стала сборная болельщиков под названием «Восьмой сектор».

Турнир по гандболу среди детей провели в последний день фестиваля. После него участники вышли на площадь перед торговым центром, где проходили встречи, и зажгли свечи.