Лекции для беременных провели в Красногорске | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 19:47 Поделиться Telegram

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Viber Лекции для беременных провели в Красногорске

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Первый фестиваль для беременных и их партнеров прошел в Красногорске. На базе женской консультации городской больницы будущих родителей ждали конкурсы и лекции.

В программу фестиваля вошли лекции о ведении беременности, акушерству и гинекологии, практикум по дыханию «Дыши со мной», практикум «Правильное прикладывание ребенка к груди», а также творческий конкурс «К рождению готова».

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Творческий конкурс состоял из нескольких этапов. На этапе «визитная карточка» участники рассказывали о себе и своей семье. Во время викторины будущие родители отвечали на вопросы, подготовленные жюри. Завершилось соревнование конкурсом рисунка, рисовали на тему «счастье рождается в Красногорске».

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Победителей конкура ждали приятные и нужные призы — одноместная палата повышенного комфорта в роддоме и полезные аксессуары для ухода за новорожденным.

«Мы традиционно проводили школу матерей. Поняли, что этого недостаточно. Специально выбрали выходной, чтобы семьи смогли прийти в полном составе. Рассказать о нашей больнице, рассказать о течении родов и дальнейшую судьбу после родов — что ждет новорожденного и семью», — поделился заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО «Красногорская городская больница» Рустем Ибрагимов.

Директор Красногорской больницы Елена Морозова отметила, что фестиваль позволил объединить родовспомогательную службу и женщин.

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