Подмосковье 16 июня 2023, 10:46 Фестиваль дизайнерской одежды «Модный возраст» прошел в Одинцове

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Фестиваль «Модный возраст» прошел в Одинцове. Участницы клуба «Активное долголетие» представили коллекции одежды, попробовав себя в роли моделей и дизайнеров.

Элегантную походку на подиуме женщины месяцами оттачивали на занятиях вместе с профессионалами модной индустрии. Занятия по дефиле проходили в 10 городах Подмосковья. Более 300 женщин прекрасного возраста овладели мастерством модельной походки. Одна из них — Валентина Синько из Одинцова. В свои 90 лет женщина с радостью участвует в модном показе.

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Участники фестиваля могли реализовать себя не только как модели, но и как дизайнеры. Например, Анна Родина из Коломны создает одежду с уникальным рисунком.

«Это экопринт. Я крашу шелк настоящими листьями. Здесь нет краски синтетической, это натуральные пигменты листьев», — рассказала Анна.

Подобные серии мастер-классов пройдут по всей Московской области. А в следующем году мы увидим свежие коллекции мастериц.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что социальные льготы в регионе получают три миллиона жителей. Это многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.

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