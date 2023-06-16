16 июня 2023, 10:46
Фестиваль дизайнерской одежды «Модный возраст» прошел в Одинцове
Фестиваль «Модный возраст» прошел в Одинцове. Участницы клуба «Активное долголетие» представили коллекции одежды, попробовав себя в роли моделей и дизайнеров.
Элегантную походку на подиуме женщины месяцами оттачивали на занятиях вместе с профессионалами модной индустрии. Занятия по дефиле проходили в 10 городах Подмосковья. Более 300 женщин прекрасного возраста овладели мастерством модельной походки. Одна из них — Валентина Синько из Одинцова. В свои 90 лет женщина с радостью участвует в модном показе.
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Участники фестиваля могли реализовать себя не только как модели, но и как дизайнеры. Например, Анна Родина из Коломны создает одежду с уникальным рисунком.
«Это экопринт. Я крашу шелк настоящими листьями. Здесь нет краски синтетической, это натуральные пигменты листьев», — рассказала Анна.Модницы из Одинцова представили публике три коллекции своих работ. Одна с ажурными платками, вторая с обережной одеждой, а третья с вязанными воротниками, накидками и украшениями.
Подобные серии мастер-классов пройдут по всей Московской области. А в следующем году мы увидим свежие коллекции мастериц.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что социальные льготы в регионе получают три миллиона жителей. Это многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.
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