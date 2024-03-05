Подмосковье 05 марта 2024, 14:37 Фестиваль детской песни «Шаинский фест» прошел в Звенигороде Источник фото: Хавива Ф / Хааива Фонина

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Первый региональный этап международного фестиваля «Шаинский фест» прошел в Звенигороде. На конкурс детских песен съехались десятки авторов и исполнителей из Москвы и Подмосковья.

Жюри возглавил генеральный продюсер международного фестиваля, сын знаменитого композитора Вячеслав Шаинский, а также судили талантливых авторов художественный руководитель, режиссер-постановщик фестиваля Андрей Удалов и композитор Максим Дунаевский.

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По словам Андрея Удалова, выбирать из тысячи заявок лучшие песни очень непросто.

«Мы ищем талантливых людей, которые пишут для маленьких детей, дошколят и школьников. В конкурсе участвуют авторы, которые прислали на конкурс тексты и музыку высокого уровня. Поступают заявки не только из городов России, но и из Канады, Израиля, Эстонии, Италии, Казахстана и Узбекистана. Все эти конкурсанты пишут песни на русском языке», — рассказал Удалов.

Выбрать одного победителя оказалось практически невозможно, ведь достойных претендентов было очень много, поэтому победу на региональном этапе присудили троим авторам: Татьяне Залужной, Марине Лебедевой и восьмилетней Кристине Коробановой, которая исполнила на конкурсе свою песню «Жирафик».

Как рассказал Вячеслав Шаинский, региональные этапы конкурса пройдут также в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, а лучшие работы авторов войдут в программу финального концерта в Кремле, который состоится 1 июня — в День защиты детей.

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