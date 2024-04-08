Подмосковье 08 апреля 2024, 21:51 Фестиваль детской книги «Желтый слон» прошел в Шатуре Телеканал «360»

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В Шатуре с большим успехом прошел второй фестиваль «Желтый слон», организованный в рамках всероссийской недели детской книги. Старт фестивалю дал уникальный проект «Театр на столе», который собрал множество юных зрителей и их родителей.

Мероприятие, посвященное развитию детского чтения и творчества, привлекло внимание большого количества участников. В течение всего дня дети вместе с родителями погружались в мир книг через увлекательные встречи, квесты и викторины, которые были организованы на различных площадках.

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Символом фестиваля стал добрый и любознательный слоненок по имени Хоба, которого каждый мог создать своими руками.

Библиотека превратилась в настоящую творческую мастерскую: здесь проводились мастер-классы по рисованию на воде, украшению пряников, созданию декоративных элементов и лепке из полимерной глины. Площадки работали до самого окончания фестиваля. Всего праздник успели посетить свыше 700 гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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