07 апреля 2023, 08:54
Фестиваль детского творчества стартовал в Солнечногорске
Фестиваль творчества «Ритм детства» стартовал в культурно-досуговом центре «Метролог» в Солнечногорске. Он пройдет с 3 по 8 апреля.
Участие в фестивале примут порядка 530 талантливых ребят из 18 образовательных учреждений Солнечногорска. Они выступят в пяти номинациях: исполнительское мастерство, декоративно-прикладное и художественное творчество, авторская сказка и конкурс эрудитов «Хочу все знать».
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В первый день фестиваля юные исполнители представили 79 номеров различного жанра — художественное слово, инструментальные, вокальные и танцевальные выступления. Закрывать фестиваль будет праздничный концерт, на котором наградят победителей в каждой номинации.
Организатором мероприятия стал дом детского творчества «Ритм» при поддержке управления образования администрации Солнечногорска и культурно-досугового центра «Метролог».
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