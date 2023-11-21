Подмосковье 21 ноября 2023, 12:42 Фестиваль детского творчества «Ангел Надежды» пройдет в Сергиевом Посаде Министерство культуры и туризма Московской области

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Фестиваль детского творчества «Ангел Надежды» пройдет во Дворце культуры имени Гагарина в Сергиевом Посаде 26 ноября. В нем примут участие жители Московской, Владимирской, Тверской и других областей России.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, фестиваль состоится в 17-й раз. Он направлен на популяризацию детского творчества и поиск юных талантов.

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Участники представят хореографические и вокальные номера, а также покажут свои навыки в области художественного чтения. Также на фестивале представят работы юных художников, победивших в номинации «Изобразительное искусство и прикладное творчество».

Вход на фестиваль свободный, начало запланировано на 12:00.

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