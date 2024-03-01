Подмосковье 01 марта 2024, 21:32 Фестиваль «Детский киномай» отметил свое 15-летие в Коломне Unsplash

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В Коломне стартовал 15-й фестиваль «Детский киномай». В течение трех дней в рамках мероприятия покажут семь российских фильмов.

Организаторы подготовили для гостей мастер-классы, встречи с известными актерами и много кинокартин. Стартовав с показа классики и мультфильмов, сейчас фестиваль представляет лауреатов кинофестивалей для молодой аудитории.

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«Наша задача и социальная и познавательная — детей познакомить с детским кино, и не только познакомить, а чтобы они могли его видеть, рассуждать, сопереживать героям», — рассказала президент благотворительного фонда «Детский киномай» Лидия Евтушенкова.

Гости мероприятия увидят картины «Вне зоны доступа», «Иван Семенов: школьный переполох», «Маруся, ФореVа» и «Крошка» режиссера Сергея Тютина.

Даниил Муравьев, звезда российского кино, представляет на фестивале комедию «Артек. Большое путешествие», где играет роль мальчика Елисея. Фильм рассказывает о дружбе, семейных ценностях и возможности исправить ошибки прошлого.

«Детский киномай» продолжит свой путь по городам России, включая Воронеж, Смоленск, Кострому и другие, распространяя свою миссию и радость кинематографа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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