Фестиваль детских театров Безрукова пройдет онлайн

Фестиваль детских театров Сергея Безрукова в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Дети из числа участников жюри будут собираться в Губернском театре и на большом экране смотреть видеоверсии спектаклей. Всего детскому жюри предстоит оценить 65 проектов.

III Международный Большой Детский фестиваль стартует в Москве и Санкт-Петербурге 17 октября. Он продлится месяц. За это время жюри посмотрит драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества.

А жюри у фестиваля необычное. Судить работы будут дети от шести до 16 лет. Первыми они посмотрят семь спектаклей, на которые уже сняты видеоверсии. Остальные видеоверсии сейчас как раз снимает команда Губернского театра, им для этого пришлось разъехаться по разным регионам страны.

Всю конкурсную программу можно будет посмотреть на сайте фестиваля GRANDKIDSFEST.RU и портале КУЛЬТУРА.РФ.

«Идея нашего фестиваля — ежегодно собирать лучшее, что делается для детей: победителей различных фестивалей в разных направлениях искусства. У нас будет обширная конкурсная программа, которая включает спектакли для детей и юношества, детское кино и анимацию, цирковое искусство. В рамках фестиваля мы покажем 65 проектов», — рассказал Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля.

Он добавил, что в фестивале участвуют 40 театров из 25 городов.

Победители получат награды, и это не только финансирование — деньги можно потратить на новые постановки или декорации, оборудование. Но и возможность гастролировать, как только эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

Самая главная задача сейчас — сохранить детский театр в России. Именно поэтому фестиваль поддерживают на самом высоком уровне — Фонд Президентских грантов, Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Московской области.