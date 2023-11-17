Подмосковье 17 ноября 2023, 14:59 Фестиваль «День рождения Деда Мороза» пройдет в Мытищах 18 ноября Unsplash

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Фестиваль «День рождения Деда Мороза» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха в Мытищах 18 ноября. На нем проведут квесты, акробатические шоу, мастер-классы и многое другое.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, гостей фестиваля ждет фермерская ярмарка, акробатические шоу, квесты и караоке для детей, а также интеллектуальные эстафеты, мастер-классы и другие активности. Посетители поучаствуют в видеоконференции В эфире Дед Мороз» и примут участие в благотворительной акции.

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