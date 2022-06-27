Фестиваль «День дружбы и единения славян» прошел в Реутове

Большой фестиваль физической культуры и спорта «День дружбы и единения славян» провели на поле стадиона «Старт».

В празднике приняли участие более четырех тысяч зрителей. В мероприятии участвовали известные спортсмены и звезды российской эстрады. Перед зрителями выступили Миша Маваши, Рома Жиган, а также другие артисты и творческие коллективы.

Присоединиться к празднику призвал один из организаторов фестиваля, известный российский спортсмен, чемпион IBF International по боксу и абсолютный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Алексей Папин, живущий в Реутове.

Зрители наблюдали разные спортивные состязания. На фестивале провели бои «стенка на стенку», перетягивание каната, русский жим, армрестлинг, гиревой спорт, кила, бокс и кикбоксинг, показательные выступления по воркауту, футбольный матч и стритбол.

Депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев высоко оценил идею и реализацию проекта.

Кроме того, в программу мероприятия были включены показательные выступления казаков России и мастер-класс по кузнечному делу. А завершил фестиваль праздничный салют.