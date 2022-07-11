Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 20 тысяч человек

Фестиваль Чайковского так полюбился жителям и гостям Подмосковья, что билеты были раскуплены задолго до его открытия. Классика и джаз, опера и балет: ценители искусства получили самые разнообразные культурные впечатления.

«Свыше 20 тысяч зрителей посетили в этом году Международный фестиваль искусств имени Чайковского, который завершился гала-концертом в Клину», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Это событие в мире культуры и искусства проходило с 1 по 10 июля в трех локациях: на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского, Сестрорецкого парка и усадьбы Демьяново.

Зрители смогли посетить концерты классической музыки, оперу, музыкально-драматический спектакль и джазовое выступление. В концертной программе приняли участие ведущие музыканты и артисты страны: Юрий Башмет, Денис Мацуев, Константин Хабенский и Игорь Петренко, Хибла, Герзмава, балерина Светлана Захарова и другие.

В рамках фестиваля прошли многочисленные концерты и выступления. Зрители отметили организацию фестиваля и его высокий культурный уровень.