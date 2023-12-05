Подмосковье 05 декабря 2023, 16:23 Фестиваль «Богородские умельцы» пройдет в Ногинске 16 декабря Unsplash

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Фестиваль «Богородские умельцы» пройдет в Ногинске 16 декабря. На нем пройдут мастер-классы, игры и многое другое.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, всего в регионе работают около 700 фермеров, каждый из которых старается заявить о себе.

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«Любые праздничные общественные мероприятия на фермах — отличная традиция. Для детей и взрослых — это способ познакомиться с культурой производства и жизнью в деревне. Большинство хозяйственников уже сейчас продумывают программу на новогодние каникулы», — сказал министр.

На фестивале пройдет мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, лепке вареников и пельменей, а также снежные забавы. Желающие смогут угоститься горячим чаем и баранками.

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