Подмосковье 21 мая 2023, 12:12 Фестиваль боевых искусств в Долгопрудном собрал более 1,5 тысячи спортсменов Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

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Более 1,5 тысячи спортсменов поучаствовали в фестивале боевых искусств. Мероприятие прошло на стадионе «Салют» в Долгопрудном, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«На трибунах собрались несколько тысяч зрителей. Свое мастерство продемонстрировали команды по боксу, кикбоксингу, карате, дзюдо, самбо, тхэквондо, джиу-джитсу, ММА, грэпплингу, тайскому боксу и другим видам единоборств», — заявил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«В Долгопрудном родилась эта прекрасная традиция — проводить такой замечательный фестиваль. Здесь много юных участников. А главная задача спорта — вырастить настоящих граждан нашей страны», — сообщила олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Помимо Родиной, на фестиваль пришли олимпийская чемпионка Алия Мустафина, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, герой России и космонавт Евгений Тарелкин, главы городских округов Подмосковья и другие.

В мероприятии поучаствовали команды из Долгопрудного, Дубны, Каширы, Красногорска, Лобни, Сергиева Посада, Мытищ и Талдома.

В рамках фестиваля состоялся третий Кубок главы Долгопрудного по единоборствам. Спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как бокс, кикбоксинг и тайский бокс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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