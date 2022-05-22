Фестиваль боевых искусств провели в Долгопрудном

На стадионе «Салют» 21 мая состоялся грандиозный спортивный праздник — Фестиваль боевых искусств.

Фестиваль прошел во второй раз и принял участников из самых разных регионов страны. В нем приняли участие 700 спортсменов. Московскую область представили 650 атлетов.

В соревнованиях принимали участие команды по боксу, кикбоксингу, карате, дзюдо, самбо, тхэквондо, джиу-джитсу, ММА, грэпплингу, шотокан карате, тайскому боксу и другим видам единоборств. В рамках фестиваля также прошел Кубок главы городского округа Долгопрудный по единоборствам.

Увидеть яркий парад спортсменов и показательные выступления, в том числе и специального полка полиции ГУ МВД по Московской области, смогли 3000 зрителей, пришедших на открытие фестиваля.

«Долгопрудный уверенно идет к тому, чтобы стать спортивной столицей Подмосковья. Спортсмены из этого городского округа достойно представляют регион на соревнованиях различного уровня», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он отметил также, что благодаря вниманию, которое уделяет массовому спорту губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в регионе появляется все больше площадок и интерес к спорту среди населения растет.