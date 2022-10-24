Фестиваль боевых искусств «Единство-2022» прошел в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 22:13 Фестиваль боевых искусств «Единство-2022» прошел в Солнечногорске Телеканал "360"

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Интернациональный фестиваль боевых искусств «Единство-2022» провели в Солнечногорске. Он уже в седьмой раз собирает лучших бойцов из разных стран.

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Под пристальным взглядом величайших бойцов России в октагон в рамках фестиваля заходили представители шести стран. Самым юным воинам только исполнилось шесть лет. Спарринги проходили в четырех категориях: смешанные единоборства, борьба, ударная техника, Тенгу-До.

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14-летний Рашид — чемпион десятков состязаний, вдохновился словами поддержки от именитых спортсменов, чтобы завоевать очередной титул. Мечтает повторить их успех.

«Дополнительная задача нашего мероприятия — показать связь между спортсменами старого поколения, которые зарождали бои смешанных единоборств. Это бои в 90-х годах, когда еще только-только все начиналось, когда еще ребята выясняли, что лучше — бокс или борьба», — сказал руководитель спортивной организации «ММА — свободный поединок» Василий Борисов.

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Такие соревнования, считают организаторы, прекрасный шанс для участников не только проверить свои физические способности и навыки, но и перенять опыт спортсменов, которые показали всему миру, что Россия — чемпион.