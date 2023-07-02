Подмосковье 02 июля 2023, 21:35 Фестиваль «Банный спас» завершился в Кашире

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В Кашире завершился фестиваль «Банный спас». Около 40 различных бань разместили участники встречи на берегу живописного Василькового озера.

Важнейшая составляющая любой бани — печь. От ее правильного выбора зависит «легкость» пара, которую желают всем посетителям бани.

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«Печь — это сердце бани. Она заставляет работать и воду, и огнь, и камень — все-все объединяется именно в печи», — рассказал технический специалист компании «Технолит» Александр Крылов.

Второй год подряд в нем участвуют и настоящие богатыри из Тулы.

«Всех приглашаем, чтобы каждый в бою сразился, а потом пошел в парную, там очистит хворь дурную. С потом-то выходит то, что организму не нужно», — рассказал участник фестиваля Андрей Губарь.

Творческие мастерские, массажные практики, ярмарка народных ремесел, интерактивные мастер-классы — занятие найдется для всех гостей фестиваля.

«Мы раздаем свои знания — берите и несите. Потому что бани настолько глубоко в нас, они зашиты у нас на генетическом уровне, они в ДНК у нас зашиты», — сообщил руководитель Школы банного мастерства и организатор фестиваля «Банный спас» Василий Ляхов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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