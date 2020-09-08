Фестиваль «Антоновские яблоки» начнется в Коломне в эту субботу

Традиционный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» состоится в Коломне в грядущие выходные. Его программа обещает стать очень насыщенной, а в конце гостей фестиваля ждет концерт.

Формат мероприятия, на которое приглашают 12–13 сентября, сочетает в себе литературу, искусство, музыку и гастрономию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Участие в нем примут писатели и поэты. В Коломну приедут художники, дизайнеры, артисты и музыканты. Среди участников будут ландшафтные архитекторы, историки и кулинары.

На фестиваль съедутся представители свыше 50 ведущих издательств РФ и авторы, чьи книги увидят свет в 2020 году. Гости «Антоновских яблок» смогут ознакомиться с произведениями для детей и взрослых.

«Английский павильон» подготовил пришедшим на фестиваль онлайн-встречу с известным английским автором Майклом Морпурго, пишущим для маленьких читателей. Его повесть «Боевой конь» экранизировал Стивен Спилберг. Книги Морпурго переведены на десятки языков.

Писатель и телеведущий Александр Архангельский придет в «ЛитСтудию», ее же посетят радиоведущий Леонид Клейн и писатель Сергей Никитин. В качестве гостей туда пригласили режиссера Татьяну Сорокину, лингвиста Елену Шмелеву, поэта Григория Кружкова и многих других.

Активности предусмотрены и на открытых театральных площадках — как для детей, так и для взрослых. Их готовили труппы Пильняк-центра, «Эскизы в пространстве», «Волшебный театр» и другие.

Для посетителей откроют фермерский рынок, где можно будет купить сыры, мед, десерты, выпечку, пастилу и другие товары.

Фестивальная программа предусмотрела «яблочное путешествие», в которое гости отправятся 13 сентября. Их ждет поездка в Тульскую область, в музей-заповедник В. Д. Поленова и музей-усадьбу А. Т. Болотова «Дворяниново». Завершится все концертом.

В Новом Иерусалиме с 23 по 27 сентября состоится традиционный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей». Его перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.