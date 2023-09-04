Подмосковье 04 сентября 2023, 03:30 Фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» прошел в Егорьевске

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В Егорьевске состоялся мультипликационный фестиваль Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Его посетили творческие коллективы из 29 городских округов, которые представили свои работы в семи номинациях.

«Поздравляю всех участников фестиваля! Ваши навыки в искусстве мультипликации из года в год совершенствуются. Растет ваш профессионализм — растем и мы! В этом фестивале нет проигравших, участие в нем уже своего рода победа», — заявил глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

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Викулов вручил дипломы и призы победителям в номинации «Егорьевску — 245». Лауреатами стали представители местного художественного коллектива «Радуга», а также арт-студии из Подольска и Рошаля.

Также фестиваль посетил заслуженный артист России Андрей Удалов, озвучивавший Хрюшу в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!».

«Мы от всей души поздравляем жителей Егорьевска с юбилеем. Желаем вам всегда находится в добром здравии, прекрасном настроении и, чтобы над нами всегда было мирное небо. Это сейчас самое важное», — отметил актер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью портала welcome.mosreg.ru удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в регионе.

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