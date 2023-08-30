Подмосковье 30 августа 2023, 00:12 Фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» пройдет в Егорьевске 2 сентября https://welcome.mosreg.ru/

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На Соборной площади в Егорьевске 2 сентября пройдет фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Для гостей организуют тематические мастер-классы, семинары и концертную программу.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, целями фестиваля являются популяризация мультипликационного творчества, поддержка талантливых авторов, обмен опытом и поиск новых идей в искусстве создания анимационных проектов.

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Начало фестиваля запланировано на 16:00. Вход свободный.

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