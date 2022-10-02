Фестиваль «Аксаковская Уха» провели в Подмосковье | 360°

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Фестиваль «Аксаковская Уха» провели в Подмосковье

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Гастрономический фестиваль «Аксаковская Уха» провели в Мураново. Площадкой праздника стала усадьба имени Тютчева, где гостей мероприятия угощали царской и сербской ухой.

Писатель Сергей Аксаков не только писал книги, был театральным критиком и чиновником, он также любил порыбачить. Его книга «Записки об уженье рыбы» претерпела три переиздания еще при жизни, а четвертое произошло уже после смерти Аксакова. Работа писателя была очень популярна, поэтому в Подмосковье решили возродить любовь к рыбному супу. Место для проведения гастрономического фестиваля выбрали не случайно.

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«Почему вообще здесь это происходит? На наш талицкий пруд, точнее запруду на реке Талица, Сергей Тимофеевич приходил из Абрамцево, наверно не пешком, скорее всего на лошади, но тем не менее приходил сюда за судаком, которого он называл постной говядиной», — рассказал директор музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева» Александр Богатырев.

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По его словам, на этом историческом факте и родилась идея создания гастрономического фестиваля. Шеф-повара готовили два варианта ухи — царскую и сербскую.

«Все-таки уха это такой суп, который нельзя приготовить дома на плите, ля этого все равно требуется речка, казанчик», — отметил шеф-повар Николай Зукин.

Уха получилась насыщенная и 50 литров ушли меньше чем за 20 минут. После приготовления царской ухи повара принялись за сербскую.

«Мы обжариваем корень сельдерея, репчатый лук и морковку. Это получается сербская чорба», — сказала управляющая баром Ольга Андреева.

Речь шла о рыбной похлебке. Слово чорба происходит от турецкого — шурпа. Помимо овощей и рыбы в чорбу добавляется так называемая затяжка, в которую входят мука, сливочное масло, рыбный бульон и паприка. После обжарки — овощи заливаются рыбным бульоном, туда складывается мяоть рыбы и после закипания выгружается соус, что готовили в сковороде. После этого чорбу можно есть.

Фестивали

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