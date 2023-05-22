22 мая 2023, 15:11
Фестиваль айкидо прошел в Солнечногорске
Фестиваль демонстрационных программ по айкидо прошел в Солнечногорске. Более 500 спортсменов выступили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».
Фестиваль организовала солнечногорская школа «Хинатакай додзе» при поддержке Федерации Айкидо Айкикай Московской области и администрации округа. Участниками стали спортсмены из Солнечногорска, Долгопрудного, Лобни и других поселений.
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«В этом году [фестиваль] состоялся уже в девятый раз и собрал более 500 любителей боевого искусства. Желаем всем спортсменам успехов, крепости духа и всегда добиваться всех поставленных целей», — сказал заместитель главы администрации муниципалитета Кирилл Типографщик.
На фестивале прошел мастер-класс для белых поясов под руководством инструкторов школы «Хинатакай додзе», показательные выступления команд, а также индивидуальные выступления цветных поясов и взрослых групп. Все участники получили грамоты и памятные медали.
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Спортсмены
Солнечногорск
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