Подмосковье 22 мая 2023, 15:11 Фестиваль айкидо прошел в Солнечногорске

Читать 360tv в

Фестиваль демонстрационных программ по айкидо прошел в Солнечногорске. Более 500 спортсменов выступили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».

Фестиваль организовала солнечногорская школа «Хинатакай додзе» при поддержке Федерации Айкидо Айкикай Московской области и администрации округа. Участниками стали спортсмены из Солнечногорска, Долгопрудного, Лобни и других поселений.

Реклама

«В этом году [фестиваль] состоялся уже в девятый раз и собрал более 500 любителей боевого искусства. Желаем всем спортсменам успехов, крепости духа и всегда добиваться всех поставленных целей», — сказал заместитель главы администрации муниципалитета Кирилл Типографщик.

На фестивале прошел мастер-класс для белых поясов под руководством инструкторов школы «Хинатакай додзе», показательные выступления команд, а также индивидуальные выступления цветных поясов и взрослых групп. Все участники получили грамоты и памятные медали.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».