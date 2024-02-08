Подмосковье 08 февраля 2024, 15:14 Фестиваль аэростатов в форме сердца пройдет в Дмитрове 10 февраля Воздухоплавательный клуб «Аэровальс»

Читать 360tv в

Фестиваль аэростатов по программе «Зима в Подмосковье» пройдет в Дмитрове 10 февраля. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что изюминкой мероприятия станет форма воздушных шаров.

Аэростаты в форме сердца поднимут в небо воздухоплавательные клубы Дмитровского городского округа, а также пилоты из Переславля-Залесского, Воронежа, Тулы, Великого Новгорода и Белоруссии. Ожидается, что небо над Дмитровом запустят 16 шаров. Победителя ждет подарочный сертификат на 30 тысяч рублей.

Реклама

Полюбоваться зрелищем, сделать яркие фотографии на фоне аэростатов смогут все желающие. Можно также приобрести сертификат на полет, чтобы увидеть красоту зимнего подмосковного пейзажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».