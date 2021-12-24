Ферму в Шаховской реконструировали за счет гранта от правительства Подмосковья

Фермер Валерий Ройгас смог реконструировать брошенное хозяйство в Шаховской. Помог выданный правительством Подмосковья грант. В результате удалось отремонтировать коровник, где содержат 200 животных.

Он построил кормоцех, купил технику и увеличил количество коров. Это отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

Многие фермеры из Подмосковья стараются реанимировать животноводство в селах. Мы помогаем это сделать, выплачивая субсидии. Так, брошенное хозяйство реконструировал Валерий Ройгас Сергей Воскресенский.

Фермер владеет 300 гектарами земли, где также высаживает зерновые культуры, однолетние и многолетние растения для корма скоту.

«Валерий стал первым из трех фермеров, получивших новый в Подмосковье грант суммой 19,7 миллиона рублей в поддержку производства сыра. Данный вид гранта предоставляется только в Московской области за счет средств регионального бюджета», — добавил Воскресенский.

В результате Ройгас приобрел модульную сыроварню и открыл ее в августе 2020 года.