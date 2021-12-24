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    24 декабря 2021, 13:52

    Ферму в Шаховской реконструировали за счет гранта от правительства Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фермер Валерий Ройгас смог реконструировать брошенное хозяйство в Шаховской. Помог выданный правительством Подмосковья грант. В результате удалось отремонтировать коровник, где содержат 200 животных.

    Ферму в Шаховской реконструировали за счет гранта от правительства Подмосковья | Изображение 1

    Он построил кормоцех, купил технику и увеличил количество коров. Это отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Многие фермеры из Подмосковья стараются реанимировать животноводство в селах. Мы помогаем это сделать, выплачивая субсидии. Так, брошенное хозяйство реконструировал Валерий Ройгас

    Сергей Воскресенский.
    Ферму в Шаховской реконструировали за счет гранта от правительства Подмосковья | Изображение 2

    Фермер владеет 300 гектарами земли, где также высаживает зерновые культуры, однолетние и многолетние растения для корма скоту.

    «Валерий стал первым из трех фермеров, получивших новый в Подмосковье грант суммой 19,7 миллиона рублей в поддержку производства сыра. Данный вид гранта предоставляется только в Московской области за счет средств регионального бюджета», — добавил Воскресенский.

    Ферму в Шаховской реконструировали за счет гранта от правительства Подмосковья | Изображение 3

    В результате Ройгас приобрел модульную сыроварню и открыл ее в августе 2020 года.