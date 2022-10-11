Ферму по разведению кроликов на 2800 голов открыли в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 19:29 Поделиться Telegram

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Viber Ферму по разведению кроликов на 2800 голов открыли в Орехово-Зуеве

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Фермерское хозяйство в деревне Теперки Орехово-Зуевского округа получило первое потомство молодняка кроликов новозеландской белой породы, всего их насчитывается 2800. Животных готовят к продаже, рассказал первый замминистра сельского хозяйства Подмосковья, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.

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«Сейчас в фермерском хозяйстве 2800 голов, там недавно начали развивать это направление. 396 племенных самок привезли в январе этого года из города Клин, осмотр животных, вакцинацию от миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов, а также постановку на учет проводили ветеринарные специалисты Госветслужбы региона», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что новозеландские белые кролики отличаются хорошим здоровьем, быстрым ростом в раннем возрасте и высокой продуктивностью. Одна крольчиха может принести за год от 30 и более крольчат.

При этом у новозеландской породы есть ряд особенностей, которые следует учитывать при разведении. Сотрудники фермы «Маралин С. Б.» прошли специальное обучение основам кролиководства и искусственного осеменения животных.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в два раза вырастет количество хозяйств, где содержатся высокопродуктивные молочные коровы.

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