Подмосковье 06 сентября 2023, 09:48 Ферму на 2,4 тысячи коров построят в Шаховской Открытый источник

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Ферму на 2,4 тысячи коров построят в Шаховской. Для этого компания «Молочная Нива» получила 3,5 миллиарда рублей инвестиций.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на ферме будут перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. Туда поставят инновационное оборудование, позволяющее выпускать свыше 15 видов продукции. Это молоко, кефир, йогурты, творог, сливки и другие. Получить работу на предприятии смогут 300 человек.

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