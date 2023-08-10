Подмосковье 10 августа 2023, 17:03 Ферму для разведения лошадей построят в Раменском Министерство жилищной политики Московской области

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Крестьянско-фермерское хозяйство «Подкова» построит в Раменском конный клуб для 50 лошадей. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство первого здания объекта.

В проект вложат 15 миллионов рублей. Площадь здания составит 545 квадратных метров. Сначала на ферме разместят 30 лошадей. Их численность планируют увеличить до 50 голов.

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Сейчас застройщик ожидает подключения участка к электросети. Проект предоставит 10 рабочих мест.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Подать заявку на бесплатное сопровождение ЦСС можно на сайтах css@mosreg.ru или css-mosreg.online и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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