Подмосковье 28 февраля 2023, 13:20 Ферму овец молочной породы откроют в деревне Степаньково под Шаховской к концу лета

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Хозяйство «Эко Ферма Шипчик» построит ангар для выращивания молочной породы овец под Шаховской. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Подмосковья.

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Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель, который вложит в проект 13 миллионов рублей. Планируется, что уже к концу августа в деревне Степаньково заработает ферма, где будут выращивать овец молочной породы.

Здание площадью 1,4 тысячи «квадратов» обустроят загонами с кормушками и поилками, доильными аппаратами, утепленными отделами для ягнят и сектором хранения комбикорма. Для начала в ангаре поселятся 100 животных, в дальнейшем поголовье может быть увеличено.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

В прошлом году в регионе стартовала программа поддержки сельскохозяйственных производителей «Подмосковные 10 гектаров», которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев . Фермеры могут получить землю без торгов.