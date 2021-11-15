Фермеры смогут купить или арендовать землю на торгах в Подмосковье

Торги по аренде и продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в Подмосковье проводит комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным министерством имущественных отношений и администрациями муниципальных образований. Аукционы по продаже, как отмечено на сайте правительства Московской области, проводятся посредством публичного предложения, по аренде — в электронном виде.

Основное преимущество сельхозземель — это их целевое использование, и для извлечения прибыли в том числе.

За 10 месяцев текущего года было реализовано 53 земельных участка площадью 1627,4 гектара.

На торги сейчас выставлено 28 земельных участков. Их общая площадь равняется 669,3 гектара. Эти земли могут быть интересны фермерам и сельхозпроизводителям.

На участках можно выращивать различные сельскохозяйственные культуры, заниматься овощеводством, растениеводством, животноводством, садоводством, научным обеспечением сельского хозяйства, обеспечением сельскохозяйственного производства, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции и другим. Также на участках возможно разместить здания и сооружения, которые будут предназначаться для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

В этом году в Серебряных Прудах открыли небольшой молочный завод, где инвестор сейчас расширяет линейку продукции. За пять лет дойное стадо в Серебряных Прудах увеличилось на тысячу животных. В оборот ввели 97% земель. Инвестор хочет построить в Серебряных Прудах крупнейший в Подмосковье склад для хранения зерна на 300 тысяч тонн и завод для переработки подсолнечника и рапса.