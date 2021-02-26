Фермеры помогли дворникам Луховиц убрать снег в целом районе

В городском округе Луховицы фермеры пришли на помощь коммунальным службам. Из-за сильных снегопадов коммунальщикам сложно успевать чистить улицы городов, поэтому местные фермеры приехали на тракторе, КамАЗе, взяли в руки лопаты и помогли в уборке.

Дворники Красной Поймы в городском округе Луховицы совершенно выбились из сил. На две лопаты — тонны снега. В этой неравной борьбе им было не обойтись без помощи.

«У нас хватает работы, целыми днями с утра до вечера с лопатами», — рассказал Сергей Грачев, рабочий.

Целый район приходится убирать малыми силами. Людей не хватает, а снегопады все не прекращаются.

«У нас четыре тысяч квадратных метров тротуаров, восемь дворов, парковки, и, конечно, тяжело справляться самим», — отметила Надежда Зубрилина, начальник Службы по управлению Краснопоймовскими территориями г. о. Луховицы.

На помощь к коммунальщикам пришли рабочие с местной фермы. Тракторист Василий Сорока на своей машине раскидывает коровьи корма. В трудной ситуации решил, что техника должна работать на пользу городу.

«Он у нас как золотая ручка. Ребята не справляются, нам не сложно помочь», — сказал Василий Сорока, тракторист.

Помогать приехал и КамАЗ. Он вмещает 17 кубометров снега. С такими помощниками работа пошла быстрее.

Радости местных жителей не было предела: такого чистого двора они уж давно не видели.

«Мужчины — молодцы, раз такую инициативу проявили, молодцы, спасибо им от всего дома», — поблагодарила Зоя Долгова, местный житель.

Участники уборочной кампании Луховиц пришли к выводу, что подобная практика станет доброй традицией.