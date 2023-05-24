Подмосковье 24 мая 2023, 15:01 Фермеры получили свыше 1300 гектаров земли по программе «Подмосковные 10 га»

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Фермерам Московской области предоставили 1321 гектар по программе «Подмосковные 10 га». Участки дают в безвозмездное пользование с декабря 2021 года.

«Так как с самого начала действия программа вызвала неподдельный интерес со стороны фермеров, мы приняли решение о ее расширении и распространили ее на 26 муниципалитетов. И сегодня о популярности, нужности и важности программы говорят цифры — с момента запуска программы заключен 31 договор», — сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Также 40 заявок на земли находятся на рассмотрении. В прошлом году крестьянско-фермерское хозяйство «Техновелес» получило в Лотошине участок 16,4 гектара под пчеловодство. В этом году предприятие подало заявку на землю площадью 17,1 гектара также в Лотошине.

«У нас уже размещено 25 пчелосемей, закуплены 16 новых ульев для рамочного и безрамочного содержания пчел, заложены ягодные маточники общей площадью порядка одного гектара — это тысяча кустов малины, 600 — смородины, 300 — жимолости, 50 — ежевики. Также приобретены семь некапитальных модульных зданий», — сообщил глава хозяйства Артем Климович.

Фермерство стремится к созданию стационарных пасек. В будущем это увеличит объемы сбора меда.

«Сама процедура несложная, мы создали бизнес-план, на карте геопортала Подмосковья мы нашли свободный участок, после чего выехали и посмотрели его. Участок нас удовлетворил, мы собрали пакет документов. И через две недели нам была предоставлена земля», — добавил предприниматель.

В программу «Подмосковные 10 га» включили 102 земельных участка в Богородском, Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске, Зарайске, Истре и других округах региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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