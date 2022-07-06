Фермеры Подмосковья собрали свыше 300 тонн ягод с начала года

Сбор сезонных ягод продолжается в Подмосковье. С начала года аграрии собрали более 300 тонн ежевики и клубники. Показатели растут каждую неделю.

На прошлой неделе фермеры собрали 22,8 тонны клубники и ежевики, что на 5,4 тонны больше, чем неделей ранее.

«Садовой земляники — клубники было собрано 22,2 тонны по цене 386 056 рублей за тонну, ежевики — 0,6 тонны по цене 788 373 рубля за тонну», — рассказал глава Минсельхоза Московской области Владислав Мурашов.

Губернатор области Андрей Воробьев рассказал о том, как Подмосковье поддержит импортозамещение. Это во многом коснется аграрной сферы.