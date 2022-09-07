Фермерам Подмосковья рассказали, как открыть племенное хозяйство | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 20:57 Поделиться Telegram

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Viber Фермерам Подмосковья рассказали, как открыть племенное хозяйство

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Фермеры Подмосковья получили возможность заниматься племенным животноводством с 1 сентября этого года. Раньше это могли делать только юридические лица. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Благодаря новому закону фермеры смогут продавать скот наравне с крупными предприятиями и заниматься племенной работой. Зампред правительства Георгий Филимонов объяснил, как попасть в регистр.

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«Чтобы попасть в государственный племенной регистр, хозяйство должно вести племенной учет по формам Минсельхоза России, соответствовать минимальным требованиям правил в области племенного животноводства», — рассказал он.

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Главные условия для хозяйств — работа на ферме зоотехника с высшим образованием, а также учетчика. Маточное поголовье коров долго быть не менее 50, а уровень воспроизводства — свыше 83 телят на 100 животных. Также фермеры должны ежегодно проводить контроль молочной продуктивности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке торговли в фуд-траках в парках.

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