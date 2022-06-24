Фермеры Подмосковья смогут подать заявку на получение земли через «Госуслуги»

Программа «Подмосковные 10 га» стала доступна на «Госуслугах». Теперь фермеры могут подать заявку на получение земли в безвозмездное пользование онлайн.

Земля предоставляется фермерам на шесть лет. Сейчас аграриям доступны участки в Серебряных Прудах, Лотошине и Шатуре, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов. «Подмосковные 10 га» позволят увеличить объемы производства, количество рабочих мест, ввести неиспользуемые земли в оборот.

По словам зампреда правительства Подмосковья Анны Кротовой, теперь процедура подачи заявки станет проще и быстрее.

«Минимущество области предоставляет земельный участок под развитие сельского хозяйства сроком на шесть лет. За это время фермер должен выполнить взятые на себя обязательства, то есть начать использовать землю по назначению. В обратном случае есть риск потерять право безвозмездного пользования земельным участком», — пояснила Кротова.

Чтобы получить меру поддержки, заявителю нужно выбрать подходящий земельный участок, подать заявку и дождаться ответа. Глава Минимущества области Наталья Адигамова рассказала, что фермеры получили в пользование уже более 120 гектаров земли.

Землю можно использовать для разведения мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, овощеводства, садоводства, пчеловодства, растениеводства. При этом фермер должен предоставить области обязательства по достижению эффективности использования участка.