Фермеры Подмосковья смогут бесплатно провести лабораторное исследование молока

Подмосковье сделало бесплатным лабораторные исследования молока для фермеров. Такая возможность стала доступна аграриям с 1 августа. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Услугу будет предоставлять ветеринарная служба Минсельхозпрода области, рассказал Филимонов. По его словам, условия уже обсудили с фермерским сообществом. Провести бесплатное исследование смогут владельцы хозяйств с дойным поголовьем не менее 150. Всего в Подмосковье 60 таких ферм. Главное условие — вовремя проводить плановые эпизоотические мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении количества участков, доступных фермерам по программе «Подмосковные 10 гектаров».