03 февраля 2023, 14:03
Фермеры Подмосковья получили свыше 100 консультаций по вопросам господдержки с начала года
Центр компетенций Подмосковья в сфере сельского хозяйство провел 120 консультаций для фермеров региона с начала года. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.
«Специалисты всегда готовы предоставить квалифицированную помощь по вопросам получения государственной поддержки, участия в грантах и земельным вопросам на безвозмездной основе», — добавил он.
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Хозяйствам рассказали о господдержке и подготовке документов для получения кредитов и субсидий. Начинающим фермерам рассказали о составлении бизнес-плана и подборе земельного участка.
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Сельское хозяйство
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