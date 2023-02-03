Подмосковье 03 февраля 2023, 14:03 Фермеры Подмосковья получили свыше 100 консультаций по вопросам господдержки с начала года

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Центр компетенций Подмосковья в сфере сельского хозяйство провел 120 консультаций для фермеров региона с начала года. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

«Специалисты всегда готовы предоставить квалифицированную помощь по вопросам получения государственной поддержки, участия в грантах и земельным вопросам на безвозмездной основе», — добавил он.

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Хозяйствам рассказали о господдержке и подготовке документов для получения кредитов и субсидий. Начинающим фермерам рассказали о составлении бизнес-плана и подборе земельного участка.

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