Фермеры Подмосковья получили гранты на первую племенную пасеку. Там разведут медоносных пчел

Пчеловоды из Подмосковья создадут первую племенную пасеку. Она появится в этом году в Егорьевске. Там будут разводить медоносных пчел. А запустят проект фермеры из нескольких округов области, которые объединились в кооператив «Медведь».

Ранее в Подмосковье не было хозяйств со статусом племенного репродуктора по разведению пчел. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Основная задача такой пасеки — охрана генофонда разводимых пчел, селекционное улучшение признаков породы, реализация продукции.

Для этого объединились пчеловоды Егорьевска, Волоколамска и Коломны. Они создали свой сельскохозяйственный кооператив.

Министерство сочло проект перспективным и оказало финансовую поддержку — не только кооперативу, но и вступившим в него членам. Были выделены гранты Андрей Разин.

Первый грант получил глава кооператива Владимир Голичков. Его выдали на поддержку начинающего фермера. Второй грант вручили руководителю фермерского хозяйства «Медок» Марине Паниной.

А входят в созданный кооператив уже 15 человек из нескольких фермерских хозяйств. В области пчеловодства он единственный действующий по Подмосковью.

Сейчас фермеры планируют увеличить количество ульев до 1,5 тысячи, объем производства меда — до 100 тонн и уже создать племенной репродуктор.

«Проект и все сопутствующие документы готовятся», — отметил Андрей Разин.

А председатель кооператива Владимир Голичков окончил курсы при кафедре пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии. Он содержит сегодня 300 пчелиных семей. Уже за прошлый год им было получено более 15 тонн меда. На средства гранта он купил пчел, улья и оборудование для его производства.

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе работают больше 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.