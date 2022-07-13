Фермеры Подмосковья получили еще 300 гектаров земли для развития хозяйств

Еще пять подмосковных фермеров получили землю для развития сельского хозяйства. Общая площадь участков составила более 300 гектаров, рассказала зампред правительства региона Анна Кротова.

«Земельные участки предоставлены фермерам из Волоколамска, Чехова, Егорьевска, Раменского и Истры. За счет этих участков фермеры планируют нарастить объемы производства продукции сельского хозяйства», — рассказала Кротова.

Хозяйство из Чехова — КФХ «Порядинский» — более шести лет разводит коров. На ферме пасутся более 100 голов, в том числе телята. Глава фермы Ангелина Пенчалова поделилась: в планах — увеличить поголовье и заняться выращиванием ягод.

Зампред напомнила, что с начала года землю площадью более 800 гектаров по госпрограмме получили 12 фермеров. Участки предоставили в аренду на пять лет, а после истечения срока предприятия смогут их выкупить.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении географии программы «Подмосковные 10 гектаров».