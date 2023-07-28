Подмосковье 28 июля 2023, 06:00 Фермеры Подмосковья получили 140 консультаций по вопросам господдержки в июле Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

В июле Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров проконсультировать местных предпринимателей 140 раз. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Специалисты предоставляют квалифицированную помощь по вопросам получения государственной поддержки, участия в грантах и земельным вопросам на безвозмездной основе. Кроме того, сейчас стартовала серия вебинаров, где в режиме онлайн специалисты отвечают на актуальные вопросы», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Реклама

Крестьянским хозяйствам рассказывают о грантах, кредитах и субсидиях. Новичкам в сельском хозяйстве помогают определиться с направлением деятельности, подобрать землю и составить план.

Также центр организует выездные мероприятия. Они уже прошли в Шаховской, Истре, Химкам, Волоколамске, Рузе и других округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».