Фермеры Подмосковья получат бесплатную помощь с торговлей на крупных сетевых площадках

Крупные ритейловые компании пригласили подмосковных фермеров на свои площадки. В их числе сеть «Твой дом», которая проводит гастрономические ярмарки во всех своих гипермаркетах три раза в неделю.

«В настоящий момент на территории Московской области работает 108 таких торговых площадок, среди них — крупные ритейловые сети, которые организовывают фермерские ярмарки. Еще семь тысяч торговых мест для розничной торговли предусмотрены на территории рынков», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В рамках поддержки малого бизнеса фермерам предлагаются бесплатные торговые места, на которых можно продавать свои продукты. Это позволяет найти новый рынок сбыта, представить себя покупателям, а главное — минимизировать свои затраты.

За июль 2022 года в 27 городских округах Подмосковья прошло около 150 фермерских ярмарок, где свою продукцию представили производители из 39 регионов страны. Всего было организовано 6803 торговых места.