Фермеры Подмосковья впервые отчитаются об использовании грантов в режиме онлайн

Фермеры и аграрные компании Подмосковья отчитаются об использовании полученных грантов онлайн. Впервые сделать это позволит мобильное приложение.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, аграрии отчитаются с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Фермеров и компании агропромышленного комплекса, которые привлекают бюджетные средства, впервые проверят онлайн Надежда Куртяник.

Контроль осуществят сотрудники Минсельхозпрода региона. Онлайн-проверка сделает процесс простым и прозрачным.

Полученные скан-копии документов загрузят в электронную карту предприятия. При необходимости результаты проверки всегда можно будет увидеть онлайн.

Аграрии, получающие гранты, должны использовать средства в течение двух лет, а отчитываться об этом — ежегодно в течение пяти лет.

Размер поддержки варьируется в зависимости от направления деятельности. Например, фермеры, которые разводят крупный рогатый скот, получают до пяти миллионов рублей.

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