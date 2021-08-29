Фермеры назвали организацию фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в 2021 году лучшей за всю историю

Участники подмосковного гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» обсудили предварительные итоги в последний день проведения мероприятия. Более 70 фермеров из разных регионов России приняли участие в собрании.

Модераторами дискуссии стали исполняющий обязанности министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко и глава крестьянско-фермерского хозяйства Олег Сирота.

Участники поблагодарили организаторов за грамотную организацию фестиваля. Они отметили, что за шестилетнюю историю фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в этом году он стал лучшим. Особенно фермерам понравилась правильная расстановка шатров. Отдельно участники собрания рассказали о том, что хотели бы увидеть на фестивале в следующем году.

Воскресенье, 29 августа, станет последним днем проведения фестиваля «Сыр! Пир! Мир!». Он проходит в деревне Дубровское городского округа Истра. В мероприятии принимают участие более 400 фермеров. Проход на фестиваль бесплатный для всех желающих. Площадка работает до 20:00.

В минувшую субботу на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» подвели итоги конкурса «Лучший сыр России — 2021». За победу боролись около 200 специалистов, представивших более 900 образцов своих продуктов. Главный приз достался сыроварне «Митина дача» из Костромской области за козий мягкий сыр валансе.