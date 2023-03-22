Подмосковье 22 марта 2023, 16:31 Фермеры Можайска начали делать уникальную пудру из козьего сыра Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Экоферма «Александровский Спас» из Можайска начала делать уникальный продукт — пудру из козьего сыра. Из 200 граммов продукта после обработки получается 100 граммов пудры.

Сыр измельчают в специальном аппарате, затем сушат 10 часов при определенной температуре и влажности, после чего продукт приобретает вид пудры. Ее используют как аналог сырного порошка в промышленном производстве выпечки, соусов, изготовления плавленых сырков, снеков и других товаров.

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В отличие от сырного порошка пудра не плавится и не растворяется в воде, превращается в сырную массу, которая после нагревания застывает, образуя корочку. В составе продукта только козье молоко, закваска и сычужный фермент.

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«Необычные продукты в фермерских хозяйствах Подмосковья встречаются все чаще — подмосковные фермеры изготавливают их из натуральных ингредиентов, которые не только обладают полезными свойствами, но и уникальны по своей рецептуре», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В хозяйстве более 80 дойных коз, которые ежедневно производят свыше 200 литров молока.

Также ферма в Можайске производит различные виды козьих сыров, йогурты, творог, мед. На экоферме «Александровский спас» можно увидеть и покормить белок, кроликов и енотов, а также посетить сыроварню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Московскую кофейню на паяхъ» в Рузе. Это единственное предприятие в стране, где производят сублимированный цикорий.

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