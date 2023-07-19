Подмосковье 19 июля 2023, 16:44 Фермеры из трех округов Подмосковья прошли очный этап конкурса грантов «Агротуризм» Unsplash

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В Московской области завершился отбор заявок на участие в конкурсе грантов «Агротуризм». Министерство сельского хозяйства России определит победителей в сентябре.

«Из 14 заявок на участие в конкурсе для получения гранта были отобраны три. Они представили свои проекты в очном этапе на федеральном уровне», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Заявки на развитие туристической инфраструктуры подали фермеры из Ступина, Зарайска и Наро-Фоминска. Хозяйства занимаются разведением крупного рогатого скота молочного направления.

В этом году для развития агротуризма в Подмосковье предусмотрено 20 миллионов рублей. Победители могут получить единоразовую субсидию в размере до десяти миллионов рублей. Средства можно будет направить на увеличение объемов производства продукции, приобретение сельхозтехники, благоустройство территорий и другое.

Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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