Фермеры из Шаховской и Щелкова выиграли федеральный грант на развитие агротуризма | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Фермеры из Шаховской и Щелкова выиграли федеральный грант на развитие агротуризма

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Три заявки из Подмосковья поступило на конкурс Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на получение гранта «Агротуризм». Две из них вошли в число победивших.

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«Два подмосковных фермера из Шаховской и Щелкова оказались среди 73 победителей конкурса. Объем средств каждого гранта составил 10 миллиона рублей», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Валерий Ройгас представил инвестпроект по совершенствованию агротуристической инфраструктуры семейной экофермы «Ройгас». На полученные в рамках гранта средства он построит объекты для размещения туристов и детскую площадку.

Владимир Цветков продолжит развитие инфраструктуры своей семейной фермы в городском округе Щелково. На ферме разводят крупный рогатый скот молочного направления, производят молоко и кисломолочную продукцию, мясо и яйца.

За грант «Агротуризм» в 2023 году поборются 223 фермера со всей страны. Столько заявок уже поступило в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Льготная программа «Подмосковные 10 гектаров» будет расширена в регионе. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области существует очень высокий запрос на развитие сельского хозяйства.

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