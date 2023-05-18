Подмосковье 18 мая 2023, 16:23 Фермеры из Подмосковья получили свыше тысячи гектаров земли по льготной программе

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Свыше 1116 гектаров передали фермерам Подмосковья по программе «Подмосковные 10 гектаров» за год. Земля находится в областной, муниципальной и неразграниченной собственности и дает возможность хозяйствам развиваться.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова, программа дает возможность фермерам получить землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет.

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«Проект пользуется популярностью, именно поэтому областное правительство расширило список округов, участвующих в нем, с трех до 26. За это время в регионе передано 24 фермерам 34 земельных участка общей площадью свыше 1116 гектаров под развитие и создание агробизнеса», — уточнила она.

Глава Минимущества области Наталья Адигамова добавила, что проект поддерживает фермерские хозяйства, которые играют большую роль в развитии агропромышленного комплекса Подмосковья, а также помогает вовлечь землю в оборот.

«К примеру, в Серебряных Прудах передано одному из фермеров 116 гектаров для выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур. А КФХ „Закрома Родины“ получило почти 52 гектара, на которых будет выращивать картофель и в виде сухого картофельного пюре реализовывать на север страны. С начала этого года уже 12 фермерских хозяйств получили в безвозмездное пользование 13 участков общей площадью порядка 295 гектаров», — сказала она.

Чтобы получить землю по программе, нужно подать заявку на «Госуслугах». Ее рассмотрят в течение 15 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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