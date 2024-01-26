Подмосковье 26 января 2024, 17:51 Фермеры из Орехово-Зуева открыли кафе благодаря поддержке Фонда микрофинансирования Подмосковья Пресс-служба Мининвеста МО

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Льготный заем Фонда микрофинансирования Подмосковья помог КФХ «УнасФерма» открыть кафе в Орехово-Зуеве. Компания получила два миллиона рублей в рамках программы «Социальный бизнес».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что фермерское кафе открылось в ледовой арене «Звездный» в Орехово-Зуеве.

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КФХ «УнасФерма» — это семейный проект. Здесь производят более тысячи наименований продуктов. Раньше компания уже получала услуги центра «Мой бизнес» и теперь воспользовалась новой возможностью взять льготный заем.

Узнать больше о программах кредитования бизнеса можно на сайте mofmicro.ru/programs/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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